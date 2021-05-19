Тупицкий снова не явился в суд – прокуроры забраковали причину

Судья уже не впервые игнорирует суд – адвокаты назвали причину, но прокурорам она не понравилась

Александр Тупицкий под КСУ. Скриншот

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не явился в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения в деле о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

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Об этом пишет издание Грати.

Адвокаты передали суду документы, якобы подтверждающие уважительную причину неявки судьи в связи с прохождением срочного медицинского обследования. Также защита считает, что раз расследование уже завершено, то и нет смысла в мере пресечения.

В свою очередь прокуроры продолжают настаивать на залоге и личном обязательстве для судьи. Кроме того, сторона обвинения считает, что в перечень уважительных причин для неявки в суд не входит медосмотр.

"Вообще, это тенденция, что предоставляют документы, которые не подтверждают уважительность причины для отсутствия в заседании. А уже на следующий день подозреваемый принимает участие в каких-то мероприятиях", – сказал прокурор Алексей Донской.

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Также прокуроры заявили отвод судьи Сергея Вовка, но этот вопрос еще не рассмотрен.

Как сообщали новости "Сегодня", в деле Зуевского энергомеханического завода Тупицкий не явился в суд для избрания меры пресечения 2 апреля. 15 апреля он снова не пришел – якобы Тупицкий попал в больницу.