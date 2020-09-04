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Три B-52 из США пощекотали нервы России в Крыму: оккупанты подняли 8 истребителей

4 сентября, 23:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Стратегические бомбардировщики несколько раз ложились на боевой курс

Авиация стран НАТО ведет активные разведывательные действия у берегов временно оккупированного Россией Крыма и продолжает щекотать нервы оккупантам. Так, три американских стратегических бомбардировщика B-52 совершили пролет над украинским побережьем Азовского моря, приблизившись берегам полуострова, сообщает издание The Aviationist.

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По данным издания, стратегические бомбардировщики можно было отследить в сети, когда они вошли в воздушное пространство Украины и действовали достаточно близко к админгранице полуострова.

В статье также говорится, что через неделю после участия в однодневной миссии Allied Sky, в ходе которой 6 самолетов B-52 пролетели над столицами 30 стран НАТО, американские стратегические бомбардировщики 5-го Бомбардировочного Крыла, с базы ВВС Минот, что в Северной Дакоте, выполнили еще одну очень интересную миссию.

Вылетев из Великобритании около 07:30 (9:30 по киевскому времени) 4 сентября, три B-52, (номера №61-0034, №60-0005 и №60-0044 и позывные "JULIA 51-52-53"), вошли в воздушное пространство Украины.

Издание отметило, что два из трех бомбардировщиков включили транспондер Mode-S, что их можно было видеть во время перелета через Черное море. Любопытно, что один из самолетов летел по направлению к Азовскому морю, затем несколько минут нарезал круги, прежде чем улететь на север в сторону Киева.

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Как пишет авиационный эксперт Ману Гомес, опубликовавший скрины с траекторией движения B-52, полет "Юлий" "будет рассматриваться как серьезная эскалация для правительства России".

В ответ оккупанты подняли в Крыму сразу восемь истребителей Су-27, сообщает пропагандистское издание "Спутник".

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что B-52 проследовали над Черным морем в сопровождении истребителей Су-27, поднятых с одесского аэродрома. "Стратосферные крепости" взлетели с британской базы Фэйрфорд и вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, а позже пролетели над Азовским морем.

Видео: Telegram-канал Одесса как она есть

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Крым истребители бомбардировщик Херсонская область B-52

Источник: Сегодня

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