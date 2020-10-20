Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из Рады

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова рассмешила пользователей сети своей реакцией на выступление президента Владимира Зеленского.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.
На видео можно увидеть, как депутат всем своим видом показывала (активно кивая головой и бурными аплодисментами), что абсолютно согласна с президентом. А гарант в этот момент рассказывал о повышении зарплат и пенсий для украинцев.
"С 1 сентября минимальная заработная плата увеличена до 5000 гривен. В январе 2021 года она будет составлять 6000, в июле – 6500. Состоялась индексация пенсий и увеличение пенсий гражданам пожилого возраста. Дополнительных три миллиарда гривен направлены на повышение пенсий людям старше 80 лет, в следующем году – людям старше 75 лет. Важное наше обещание и, без преувеличения, историческое решение – это запуск в Украине рынка земли…", – говорил в этот момент Зеленский.
Пользователи сети начали шутить, что это именно она писала президенту эту часть спитча. Что еще думают об этом украинцы:
"В Туркменистане и Северной Корее подчиненные ведут себя именно так".
"Она думает, что на концерт попала".
"Напомнила Добкина-младшего".
"У женщины приступ, а вы снимаете, а, возможно, и "слуховой оргазм".
"Страстная фанатка".
Напомним, "звездный час" Галины Третьяковой настал этим летом, когда она высказалась о "детях низкого качества", которые рождены неблагополучными родителями. Политик рассказала, как тогда Зеленский отреагировал на скандал.
Как сообщали новости "Сегодня", 20 октября на заседании Верховной Рады президент выступил с ежегодным обращением к парламенту. Гарант рассказал о победе над коронавирусом весной, озвучил главные достижения в достижении мира на Донбассе, подразнил Москву словами о военно-морских базах в Черноморском регионе и о многом другом. Читайте подробнее главные тезисы с выступления Зеленского в Верховной Раде.
Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде
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