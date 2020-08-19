Третий раз за 24 года: в Раде хотят объявить новый конкурс на создание большого Герба Украины

Страна живет без полноценного герба уже 24 года

Верховная Рада IX созыва решила внести свое имя в историю, объявив новый конкурс на создание лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины, который никак не могут нарисовать и утвердить вот уже 24 года.

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18 августа проект постановления о конкурсе (№3994) был зарегистрирован в Раде и 19 августа передан в комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства авторства спикера Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Руслана Стефанчука, первого зама лидера фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и ряда других "слуг".

Как следует из карточки законопроекта, текста и сопровождающих документов пока нет.

А тем временем напомним, что эпопея с созданием большого Герба Украины тянется уже не первый год.

Так, в ноябре 1996-го Кабмин принял постановление О проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины и лучший текст Государственного Гимна Украины (№ 1328). В марте 2000-го был утвержден состав госкомиссии по подготовке конкурса на лучший эскиз герба (постановление Кабмина № 442). В марте 2003-го состав госкомиссии по большому Государственному Гербу был вновь утвержден (постановление Кабмина № 349).

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В мае 2007-го Кабмин вновь издал распоряжение о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (№283-р). В августе 2007-го приняли положение о комиссии по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз (№ 1044). В 2008-м и 2009-м состав комиссии неоднократно менялся (распоряжения Кабмина № 775-р и № 514-р).

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Однако эскиз большого Государственного Герба так и не был утвержден.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Разумков созывает внеочередное заседание Рады, депутаты рассмотрят шесть вопросов – среди них и создание нового герба.

Также сообщалось, что малый герб Украины должен стать частью Большого. В символе Украины, который не могут утвердить уже 24 года, должны также быть казак с мушкетом и золотой лев.

Новости "Сегодня"также рассказывали, что кузнецы выковали из осколков "Градов" самый маленький герб Украины.

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