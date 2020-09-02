Трех министров вызвали "на ковер" в Раду: к кому есть вопросы

В первую пятницу после окончания парламентских каникул, 4 сентября, на час вопросов к правительству в Верховную Раду придет с отчетом министр здравоохранения Максим Степанов. На ковер его вызвали депутаты от "Слуги народа".

"В связи с той ситуацией, которая разворачивается, точно есть много к нему вопросов по борьбе с эпидемией, карантинным мероприятиям", – заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Также под купол собираются пригласить министров экономики Игоря Петрашко и финансов Сергея Марченко.

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в беседе с сайтом "Сегодня" допустил, что после отчета в Раде может возникнуть вопрос об их отставке, о чем ранее уже говорил Давид Арахамия.

"Да, к ним есть вопросы. Также у нас есть вопросы к работе таможни. Есть вопросы в общем к стратегии развития нашего государства в финансово-экономическом блоке. Потому что на самом деле мы не видим, что такая стратегия у Кабмина есть, что Кабмин ее реализует. Но, опять-таки, на сегодняшний день оснований для отставки никаких нет. Давайте мы сначала дадим оценку тому, что происходит. Давайте с этими маркерами, которые видим сейчас, как негативные, мы ними поработаем. Потом, я не исключаю, что основания для отставки будут в ближайшее время. Но пока на фракции этот вопрос не обсуждался, вопрос об отставках не выносился", – сказал сайту "Сегодня" Гетманцев.

По его словам, мы уже давно должны были перейти к реформе налогообложения доходов и вместе с этим, как сердцевина налоговой реформы, реформировать и другие налоги – экологического налога, местных налогов, к примеру.

"К сожалению, мы не получили предложений и расчетов от Минфина, хотя договоренности об этом у нас были еще с весны с предыдущим составом правительства. А нам нужно уменьшать давление на фонд оплаты труда", – подытожил глава комитета.

Глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в беседе с сайтом "Сегодня" также сказала, что вопросы к Минфину, Минэкономики и Минздраву у депутатов есть.

"Могу сказать со своей стороны, что с Петрашко, если речь идет именно о министре экономического блока, я общаюсь в части именно трудовых отношений. И, к примеру, я не вижу сегодня его позицию по Трудовому кодексу. Он просто "похоронен". Если предыдущее правительство что-то делало и говорило, что КЗоТ уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня, условиям дистанционной и ночного времени работы, ответственности работодателя… Таких законопроектов нет. Но, я думаю, что на следующей неделе мы внесем законопроект по дистанционной работе. Но непосредственно министерство это не разрабатывало", – сказала сайту "Сегодня" Галина Третьякова.

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Напомним, в июле Рада отправила в отставку главу Нацбанка Якова Смолия, который решил сложить полномочия по собственному желанию.

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