"Требую быстрых реакций": Зеленский собрал совещание из-за лесных пожаров

Президент заверил, что будет держать ситуацию на контроле

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в связи с масштабными лесными пожарами, которые вспыхнули в Харьковской и Луганской областях.

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Как сообщили в Офисе главы государства, спасатели доложили, что для борьбы с огнем задействовано необходимое количество техники и личного состава, а в Луганской области привлекли Вооруженные силы.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", – сказал Зеленский.

Президент также заверил, что будет держать ситуацию под личным контролем и потребовал позаботиться о безопасности людей, которым угрожает огонь.

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В свою очередь спасатели заверили, что местных жителей уже известили о возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

"Предварительная причина пожара – возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, его локализовали, но из-за сильного ветра пламя распространилось и охватило лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов,

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