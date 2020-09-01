"Трамп выступает за хаос и насилие": Байден обрушился с критикой на конкурента

Байден заявил, что Трамп не может остановить насилие в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, в частности, за его отношение к беспорядкам в Соединенных Штатах, – об этом сообщает Associated Press.

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"Этот президент давно лишился всякого морального лидерства в этой стране. Он не может остановить насилие, потому что годами сам его и разжигал", – заметил Байден.

"Он может верить, что изречение слов "закон и порядок" делают его сильным, но его неспособность призвать своих же сторонников перестать вести себя как вооруженные ополченцы в своей стране показывает вам, насколько он слаб", – добавил Байден.

Бывший вице-президент страны усомнился в способности Трампа обеспечить безопасность в стране.

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"Он должен защищать эту страну, но вместо этого он выступает за хаос и насилие. Простая правда состоит в том, что Трампу не удалось защитить Америку. Так что теперь он пытается запугать Америку", – уточил Байден.

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Говоря о беспорядках в стране, Байден подчеркнул, что их нельзя назвать протестами. "Беспорядки – это не протесты, ограбления – это не протесты, устраивать пожары – это не протесты. Ничто из этого не является протестами. Это беззаконие. Все ясно и просто. И те, кто делают это, должны быть привлечены к ответственности", – резюмировал Байден.

Напомним, что Трамп считает Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США.

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