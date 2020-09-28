Байден против Трампа: что нужно знать о выборах президента США и главных претендентах

Байден не будет заигрывать с мировыми диктаторами, но именно администрация Трампа дала Украине летальное оружие

Через полтора месяца американцы решат, останется ли Дональд Трамп в Белом доме на второй срок – 3 ноября в США пройдут президентские выборы. Ключевые соперники – действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. На кону многое: углубление политики изоляционизма или возвращение Штатов в большую геополитику, судьба НАТО и трансатлантического единства, продолжение тренда на несистемных политиков или возвращение к крепким "аксакалам" бюрократии.

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К тому же, 3 ноября американцы выбирают не только нового президента, но и всех 438 конгрессменов и 33 сенаторов. Сейчас демократы контролируют Палату представителей, поэтому они будут пытаться сохранить свое большинство. Но, даже если они проиграют президентскую гонку, и при этом выиграют борьбу за Сенат и Конгресс, то смогут заблокировать любое решение Дональда Трампа.

Сайт "Сегодня" разобрался в тонкостях американской избирательной системы, предвыборных обещаниях кандидатов и шансах на победу.

Расклады и шансы

До выборов в Соединенных Штатах, исход которых без преувеличения повлияет на весь мир, осталось меньше двух месяцев. По данным последних соцопросов кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден, опережает нынешнего президента Дональда Трампа на 7%. К примеру, в штате Висконсин, где в 2016-м выиграл Трамп, Байден опережает его на 6%. Даже в Аризоне, где за последние 70 лет всего один раз побеждал демократ, Байден впереди.

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В 2016-м Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон с ярким и понятным лозунгом "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"). Благодаря экономическому росту, вплоть до января-февраля его рейтинги позволяли уверенно заявлять о втором сроке. Но кризис, вызванный пандемией коронавируса, и тотальный рост безработицы существенно подкосили рейтинги Трампа.

В интервью Бобу Вудворду, редактору газеты The Washington Post, более известному по Уотергейтскому скандалу, Дональд Трамп рассказал, что специально преуменьшал опасность коронавируса, хотя знал о его смертельной опасности. Ответ власти на пандемию уже стал топ-темой избирательной гонки. И это первое, на что будет давить Байден. По данным Вашингтонского университета, ко дню выборов число смертей от коронавируса в Штатах приблизится к 260 тысячам.

Что обещает Трамп? 45-й президент США делает ставку на экономический рост: создание новых рабочих мест, защиту торговых интересов США и поддержку национального товаропроизводителя. Байден отвечает на это своим новым предвыборным роликом, в котором снялся фермер из Пенсильвании, голосовавший в 2016-м за Трампа. На видео он прямо говорит: "Да, я голосовал за Трампа в 2016 году. И буду первым, кто скажет вам, что я совершил ошибку".

Бороться с коронавирусом Трамп намерен с помощью вакцины, которая, по его словам, появится уже до президентских выборов. Байден критикует Трампа за популизм и призывает американцев не верить пустым обещаниям.

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Что обещает Байден? Поддержку рабочих рук, которые строят Америку, молодежи, и ценностей, которые помогут преодолеть разногласия. К примеру, демократы предлагают повысить минимальную зарплату до $15/час, что особенно популярно среди молодежи. Также Байден хочет вложить $2 трлн в "зеленую" энергетику, что, по сути, кардинально отличается от подхода Трампа, который в 2017-м вывел США из Парижского климатического соглашения.

Что изменили протесты Black lives matter? Расовое протестное движение, как и пандемия коронавируса, существенно изменили ход и расклады избирательной гонки. Как демократы, так и республиканцы начали прямо говорить, что в Штатах до сих пор существует расовая дискриминация. Хотя сам Дональд Трамп неоднократно критиковал движение. Но подходы к решению этой проблемы у демократов и республиканцев отличаются кардинально.

Массовое протестное движение Black lives matter ("Черные жизни имеют значение") началось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в конце мая. В середине июня Трамп подписал указ о реформе полиции и сказал, что нужно отказаться от применения насилия к подозреваемым, а также создать базу данных офицеров, которые превышают свои полномочия. Но на практике никто этим не занимается.

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Джо Байден предлагает бороться с расизмом экономическими и социальными программами. Во-первых, демократы хотят создать инвестиционный фонд на $30 млрд для работодателей, чтобы те нанимали на работу больше представителей меньшинств. Еще $20 млрд Байден предлагает инвестировать в сокращение количества заключенных, к примеру, декриминализировать марихуану и отменить предыдущие судимости за это. Такие радикальные меры, как сокращение финансирования полиции, у Байдена не поддерживают. Но предлагают перенаправить $300 млн из ее бюджета на программы "психологическое здоровье" и "охрана общественного порядка.

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А что насчет Украины? Во-первых, украинский кейс Джо Байден знает намного лучше, чем Дональд Трамп. На посту вице-президента в администрации Барака Обамы Джо Байден отвечал за Украину. К тому же, все помнят, как Байден прямым текстом требовал уволить уже бывшего Генпрокурора Виктора Шокина, угрожая Украине потерей 1 млрд долл. кредитных гарантий.

В то же время, Дональд Трамп предоставил Украине летальное оружие, что администрация Обамы заблокировала. Именно за время президентства Трампа были введены санкции против российско-немецкого проекта "Северный поток – 2" и дополнительные санкции против России. Хотя инициатива, скорее, исходила от Сената и Конгресса, которые, довольно часто, просто ставили Трампа перед фактом.

Наконец, в отличие от Трампа, Байден не будет проводить политику изоляции, выводить США из международных союзов и соглашений, и собственными руками раскалывать НАТО. Джо Байден также явно не будет заигрывать с мировыми диктаторами, как это делал Трамп с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Однако, именно демократам принадлежит скандально известная политика перезагрузки отношений с Россией в 2009 году – сразу после нападения России на Грузию.

Как выбирают президента США

Каждые четыре года во вторник после первого понедельника ноября (именно так американское законодательство определяет дату президентских выборов) мир не спит. Всем не терпится узнать, кто же станет новым президентом США. Но система выборов в Соединенных Штатах кардинально отличается от привычной украинской модели. У нас каждые пять лет избиратели идут на участки и, поставив "птичку" за своего кандидата, прямым голосованием выбирают будущего президента Украины. В США все совсем иначе (см. инфографику).

/ Фото: Сегодня

К тому же, в Соединенных Штатах не всегда побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов на национальном уровне, и пример выборов 2016 года это наглядно продемонстрировал. Кандидат от демократов – Хиллари Клинтон обогнала Дональда Трампа почти на 3 млн голосов. Но победил Трамп, потому что набрал 304 голоса коллегии выборщиков при минимально необходимых 270-ти.

Стоит также учитывать феномен ключевых штатов, где силы кандидатов примерно равны – это Флорида и Огайо. В этом году к ним присоединились Техас и Аризона, которые раньше были оплотами республиканцев, но сейчас там растет поддержка демократов.

Первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоятся 29 сентября. Вторые запланированы на 15 октября. Третьи дебаты, где оппонировать будут вице-президенты кандидатов, пройдут 22 октября.

/ Фото: Сегодня

Напомним, 3 ноября в США пройдут президентские выборы, а также выборы новых конгрессменов и сенаторов:

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