Трамп считает Путина "шахматистом мирового уровня": кто еще в списке

Американский президент уверен, что Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган – это "шахматисты мирового класса", а экс-вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.

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Об этом заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

"Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Турции Эрдоган — все они шахматисты мирового класса", — отметил президент. Он утверждал, что Байден не сможет с ними работать на равных, так как "его лучшие годы в политике не были такими уж замечательными".

"Они только и мечтают о Джо Байдене в качестве президента США", — полагает Трамп. Он заметил, что Тегеран якобы также хочет победы демократа на президентских выборах. "Если мы выиграем и когда мы выиграем, мы немедленно заключим сделку с Ираном", — считает хозяин Белого дома.

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По его версии, у Байдена "нет опыта" ведения переговоров с Пекином. "Китай завладеет Соединенными Штатами, если победу на ноябрьских выборах одержит бывший вице-президент. Никто из президентов США не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией", — уверен он.

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Напомним, что выборы президента намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев — Трамп.

Добавим, что ранее мы писали, какой президент США для нас "лучше".

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