Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости политики

Трамп считает Путина и Си Цзиньпина "гроссмейстерами" в политике, с которыми Байден не справится

21 августа, 05:42

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп считает, что если ты не отличный гроссмейстер, у тебя будут проблемы

Президент США Дональд Трамп снова назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике, выразив мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет работать с ними на равных.

Реклама

"Когда вы имеете дело с Си Цзиньпином, что я делаю постоянно, с президентом Путиным, это как гроссмейстеры, и если ты не отличный гроссмейстер, у тебя будут проблемы", — сказал американский лидер в эфире телекомпании "Fox News".

Напомним, что недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган – это "шахматисты мирового класса", а экс-вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.

В тренде
Зеленский о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец

Заметим, что американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и его партия смогут одержать победу на выборах в Америке только с помощью фальсификации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Китай США Дональд Трамп Владимир Путин

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу
Грызлов объяснил новое требование России по ДонбассуПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять