Трамп считает Путина и Си Цзиньпина "гроссмейстерами" в политике, с которыми Байден не справится

Трамп считает, что если ты не отличный гроссмейстер, у тебя будут проблемы

Президент США Дональд Трамп снова назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике, выразив мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет работать с ними на равных.

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"Когда вы имеете дело с Си Цзиньпином, что я делаю постоянно, с президентом Путиным, это как гроссмейстеры, и если ты не отличный гроссмейстер, у тебя будут проблемы", — сказал американский лидер в эфире телекомпании "Fox News".

Напомним, что недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган – это "шахматисты мирового класса", а экс-вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.

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Заметим, что американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и его партия смогут одержать победу на выборах в Америке только с помощью фальсификации.

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