Трамп считает Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США

Президент США Дональд Трамп, который согласился баллотироваться в президенты США от республиканцев, считает своего противника на предстоящих выборах Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории страны. Об этом американский лидер заявил, выступая перед сторонниками, – пишет ТАСС.

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"Я думаю, что мне выпала честь идти на выборы против худшего кандидата из всех, кого когда-либо выдвигала Демократическая партия", — сказал он.

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Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание. На президентских выборах 2016 года он одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

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