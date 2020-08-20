Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости политики

Трамп резко захотел поменять шины на своем лимузине: что произошло

20 августа, 06:44

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Шины Goodyear установлены на многих правительственных автомобилях

Президент США Дональд Трамп заявил, что поменяет шины американского производителя Goodyear на своем лимузине. Он раскритиковал производителя шин за то, что его руководство якобы запрещает носить своим сотрудникам кепки с надписью MAGA (лозунг Трампа на прошлых выборах Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой" – Ред.), – пишет ТАСС.

Реклама

"Исходя из того, что я слышал, я поменяю их, — отметил он. — Посмотрим, что произойдет".

"Я не доволен руководством Goodyear, потому что они играют в политику", — сказал президент.

Шины Goodyear установлены на многих правительственных автомобилях.

Так президент прокомментировал разошедшиеся в соцсетях информацию о том, согласно которым сотрудникам компании запрещено носить одежду с надписями MAGA, Blue Lives Matter, любого рода политическими лозунгами. Однако им разрешается ношение изделий с надписью "Black Lives Matter" и лозунгами ЛГБТ-сообщества. Такие выводы появились на основании снимка, сделанного во время одного из тренингов сотрудников компании.

Реклама

В заявлении компании говорится, что "изображение, о котором идет речь, не было создано и не распространялось корпорацией Goodyear, и не являлся частью учебного курса по меньшинствам". Руководство Goodyear не объяснило происхождение изображения, однако подчеркнуло, что просит сотрудников воздерживаться от политических лозунгов.

В тренде
Зеленский о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец

Ранее мы писали, что Трамп получил новый президентский лимузин "Зверь" с гранатометами. Лимузин укомплектован 130-миллиметровыми пуленепробиваемыми стеклами и герметичной бронекапсулой, способной защитить от химического оружия.

Также напомним, что в сеть утекли шпионские фото засекреченного лимузина президента СШАДональда Трампа. Снимки автомобиля Cadillac One (The Beast 2.0 – "Зверь 2.0") были сделаны во время его обкатки на дорогах общего пользования в камуфляжной пленке.

По предварительным данным, лимузин Cadillac весит от 7 до 9 тонн. Столь большая масса продиктована толстой броней, способной выдержать попадание из гранатомета.

Лимузин Трампа также получил ряд новшеств, которые держатся в секрете. Известно только о продвинутой информационно коммуникационной системе.

Реклама

Цена Cadillac Трампа – около 1,5 млн долларов. Всего выпустят несколько таких авто.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США машина Дональд Трамп шина

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с Лукашенко
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с ЛукашенкоПолитика
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам Вагнера
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам ВагнераПолитика
В Украине прокомментировали слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера
В Украине прокомментировали слухи о спецоперации СБУ по наемникам ВагнераПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
"Завтра как мы будем жить?": новое видео фальсификаций на выборах в БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять