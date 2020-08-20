Трамп резко захотел поменять шины на своем лимузине: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что поменяет шины американского производителя Goodyear на своем лимузине. Он раскритиковал производителя шин за то, что его руководство якобы запрещает носить своим сотрудникам кепки с надписью MAGA (лозунг Трампа на прошлых выборах Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой" – Ред.), – пишет ТАСС.
"Исходя из того, что я слышал, я поменяю их, — отметил он. — Посмотрим, что произойдет".
"Я не доволен руководством Goodyear, потому что они играют в политику", — сказал президент.
Шины Goodyear установлены на многих правительственных автомобилях.
Так президент прокомментировал разошедшиеся в соцсетях информацию о том, согласно которым сотрудникам компании запрещено носить одежду с надписями MAGA, Blue Lives Matter, любого рода политическими лозунгами. Однако им разрешается ношение изделий с надписью "Black Lives Matter" и лозунгами ЛГБТ-сообщества. Такие выводы появились на основании снимка, сделанного во время одного из тренингов сотрудников компании.
В заявлении компании говорится, что "изображение, о котором идет речь, не было создано и не распространялось корпорацией Goodyear, и не являлся частью учебного курса по меньшинствам". Руководство Goodyear не объяснило происхождение изображения, однако подчеркнуло, что просит сотрудников воздерживаться от политических лозунгов.
Ранее мы писали, что Трамп получил новый президентский лимузин "Зверь" с гранатометами. Лимузин укомплектован 130-миллиметровыми пуленепробиваемыми стеклами и герметичной бронекапсулой, способной защитить от химического оружия.
Также напомним, что в сеть утекли шпионские фото засекреченного лимузина президента СШАДональда Трампа. Снимки автомобиля Cadillac One (The Beast 2.0 – "Зверь 2.0") были сделаны во время его обкатки на дорогах общего пользования в камуфляжной пленке.
По предварительным данным, лимузин Cadillac весит от 7 до 9 тонн. Столь большая масса продиктована толстой броней, способной выдержать попадание из гранатомета.
Лимузин Трампа также получил ряд новшеств, которые держатся в секрете. Известно только о продвинутой информационно коммуникационной системе.
Цена Cadillac Трампа – около 1,5 млн долларов. Всего выпустят несколько таких авто.
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