Трамп решил отложить торговые переговоры с Пекином

Американский президент не хочет иметь с этом страной дел.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Пекином. Как заявил во вторник, 18 августа журналистам в штате Аризона американский лидер, он не хочет "иметь дело" с КНР сейчас, – пишет ТАСС

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"Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром. Я не хочу говорить с Китаем сейчас", — сказал Трамп. Общение президента с прессой показали американские новостные телеканалы.

Ранее США ввели новые санкции против Китая.

Напомним, что ранее парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, разрешает экстрадировать жителей Гонконга в Китай для суда, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга. Также Пекин создал Комитет по национальной безопасности в Гонконге.

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Это вызвало острую реакцию Запада – на прошлой неделе санкции против Китая ввел Евросоюз.

Видео: Reuters

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