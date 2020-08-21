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Трамп рассказал, каким путем Байден и демократы смогут победить на выборах в США

21 августа, 00:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Американский президент заявил, что демократы сошли с ума

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и его партия смогут одержать победу на выборах в Америке только с помощью фальсификации. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, – сообщает ТАСС.

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Американский президент снова раскритиковал политику демократов и Байдена. "Единственный способ победить для них — это сфальсифицировать выборы. Я действительно уверен в этом", — сказал Трамп.

"Если вы хотите бандитов и преступников на улицах, то вы должны проголосовать за демократов. Они даже и не упоминают о поддержании правопорядка", – добавил президент США.

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"На карту поставлено выживание нашей страны, — резюмировал Трамп, говоря о предстоящих ноябрьских выборах. — Эти люди (демократы — Ред.) сошли с ума. Если Джо Байден одержит победу на выборах, американские биржи рухнут".

Ранее бывший президент США Барак Обама сравнил президентство нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа с реалити-шоу и дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента своей администрации Джозефа Байдена.

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США Дональд Трамп Джо Байден

Источник: ТАСС

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