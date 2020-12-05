Трамп помешал Джо Байдену встретиться с разведкой Пентагона

Фото: Richard Drew / AP

Администрация президента США Дональда Трампа помешала команде нового президента Джо Байдена на этой неделе провести встречу с разведывательными агентствами Пентагона в рамках процедуры передачи власти.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки.

Команда Байдена не смогла встретиться с представителями военной разведки в составе Министерства обороны, включая представителей Разведывательного управления и Агентства национальной безопасности.

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Собеседник агентства уточнил, что в пятницу, 4 декабря, для группы переходного периода были проведены брифинги по военным вопросам, в том числе по международной безопасности, однако вопросы разведки затронуты не были.

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О том, что команде Байдена проблематично организовать встречу с разведывательными агентствами Пентагона, писала и The Washington Post.

Напомним, Китай после президентских выборов в Соединенных Штатах пытается оказывать влияние на потенциальных сотрудников администрации нового американского президента Джо Байдена. Контрразведка ведет среди них разъяснительную работу.

Кроме того, ранее мы сообщали, Джо Байден намерен отказаться от инаугурационного парада.

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