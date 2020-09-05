Трамп обиделся на журналистов, которые задают "детские вопросы" Байдену

Мол, любой смог бы ответить на такие вопросы

Президент США Дональд Трамп, которого недавно снова наказал Twitter, обвинил журналистов в том, что они задают его сопернику на выборах Джо Байдену элементарные вопросы, чтобы тот точно смог на них ответить.

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Об этом пишет "Интерфакс".

"Вопросы для Байдена – такие, словно они адресованы не взрослому человеку, а ребенку", – сказал он журналистам в Белом доме, рассказывая о впечатлениях от просмотра пресс-конференции Байдена.

"Любой смог бы ответить на такие вопросы", – считает Трамп.

Также он добавил, что все журналисты все время улыбались Байдену.

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"Со мной-то вы тут так себя не ведете", – сказал президент США.

Напомним, что Трамп регулярно обвиняет многие американские СМИ в симпатиях к Демократической партии в целом и к Байдену – в частности. По его мнению, именно для помощи демократам такие СМИ публикуют "фейковые новости" о работе нынешней администрации США.

Напомним, что Трамп считает Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США.

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