Трамп не исключал возможность поменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Глава Белого дома заявил, что в этой стране грязно живут бедные люди

Президент США Дональд Трамп в 2018 году хотел обменять на Гренландию ассоциированное с Соединенными Штатами островное государство Пуэрто-Рико. Об этом заявил в эфире телекомпании MSNBC бывший советник и. о. главы Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

Реклама

Сотрудники администрации проводили много времени в Пуэрто-Рико после разрушительных ураганов "Мария" и "Ирма", которые обрушились на страну в сентябре 2017 года, унеся жизни почти 3 тыс. человек. Из-за этого в августе 2018 года Трамп задал вопрос о том, могут ли США "продать Пуэрто-Рико".

"Он спросил нас о том, можем ли мы продать Пуэрто-Рико или обменять Пуэрто-Рико на Гренландию", — рассказал бывший сотрудник МВБ. Мол, Трамп посчитал, что в этой стране грязно живут бедные люди. "Тот факт, что президент Соединенных Штатов хотел взять территорию Соединенных Штатов, где проживают американцы, и поменяться ей с иностранным государством, не выдерживает критики", — подчеркнул он. Высказывание Трампа якобы не носило шуточный характер.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

В тренде Шмыгаль о смерти Бориса Патона: Большая потеря для Украины

Комментируя это, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Реклама

В ответ на нежелание Дании обсуждать сделку касательно крупнейшего острова в мире Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября официальный визит президента США в королевство.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама