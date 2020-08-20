Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости политики

Трамп не исключал возможность поменять Пуэрто-Рико на Гренландию

20 августа, 01:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Глава Белого дома заявил, что в этой стране грязно живут бедные люди

Президент США Дональд Трамп в 2018 году хотел обменять на Гренландию ассоциированное с Соединенными Штатами островное государство Пуэрто-Рико. Об этом заявил в эфире телекомпании MSNBC бывший советник и. о. главы Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

Реклама

Сотрудники администрации проводили много времени в Пуэрто-Рико после разрушительных ураганов "Мария" и "Ирма", которые обрушились на страну в сентябре 2017 года, унеся жизни почти 3 тыс. человек. Из-за этого в августе 2018 года Трамп задал вопрос о том, могут ли США "продать Пуэрто-Рико".

"Он спросил нас о том, можем ли мы продать Пуэрто-Рико или обменять Пуэрто-Рико на Гренландию", — рассказал бывший сотрудник МВБ. Мол, Трамп посчитал, что в этой стране грязно живут бедные люди. "Тот факт, что президент Соединенных Штатов хотел взять территорию Соединенных Штатов, где проживают американцы, и поменяться ей с иностранным государством, не выдерживает критики", — подчеркнул он. Высказывание Трампа якобы не носило шуточный характер.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

В тренде
Шмыгаль о смерти Бориса Патона: Большая потеря для Украины

Комментируя это, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Реклама

В ответ на нежелание Дании обсуждать сделку касательно крупнейшего острова в мире Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября официальный визит президента США в королевство.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Гренландия страна Пуэрто-Рико Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с Лукашенко
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с ЛукашенкоПолитика
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам Вагнера
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам ВагнераПолитика
В Украине прокомментировали слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера
В Украине прокомментировали слухи о спецоперации СБУ по наемникам ВагнераПолитика
"Завтра как мы будем жить?": новое видео фальсификаций на выборах в БеларусиПолитика
"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять