Президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и их российский коллега Владимир Путин сделали заявление с призывом к противоборствующим сторонам прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Реклама

Об этом журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщает в своем Telegram-канале.

В документе говорится, что главы трех государства самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

В тренде Трамп, Макрон и Путин призвали к прекращению войны в Нагорном Карабахе

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", – говорится в документе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что противоборствующие стороны публикуют огромные цифры потерь со стороны врага, но при этом о своих умалчивают. Баку утверждает, что потери Армении за четыре дня составили: около 200 танков и другой бронетехники; 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 30 средств ПВО; 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 5 складов боеприпасов; более 110 автомобильной техники; 1 зенитно-ракетный комплекс С-300. Ереван в свою очередь заявил об уничтожении 920 солдат, 166 танков, 83 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета азербайджанцев, а также одной зенитной установки.

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама