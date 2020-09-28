Трамп и Байден проведут дебаты: о чем будут говорить кандидаты

Ровно пять недель остается до выборов президента США, на которых в 46-й раз должен быть избран глава американской администрации, и главные конкуренты в борьбе за высший пост – действующий президент Дональд Трамп и Джо Байден – наконец-то проведут очные дебаты.

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Дебаты состоятся в ночь на вторник, 29 сентября (по киевскому времени), сообщает Голос Америки.

Трамп и Байден будут говорить о результатах своей работы на высоких должностях, назначении судьи Верховного суда США, COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также защите избирательного процесса. А более тридцати сенаторов-демократов подписали письмо с призывом включить в дебаты еще и вопрос преодоления изменения климата.

Кандидаты выбрали разные стратегии подготовки к дебатам, сообщает АР. Трамп не планирует специально готовиться, но заметил в воскресенье, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и политик-республиканец Крис Кристи помогают ему в подготовке. Предвыборный штаб Байдена заявил, что кандидат готовится к дебатам. При подготовке роль Трампа выполняет Билл Бауэр, советник Байдена и бывший юрист Белого дома, сообщает АР со ссылкой на источники.

Дебаты начнутся в 21:00 по Вашингтону (4:00 по Киеву) и продлятся 90 минут; каждый кандидат получит по 15 минут для аргументации по каждому из пунктов.

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Первые президентские дебаты пройдут в Университете Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, кандидат-демократ Байден опережает республиканца Трампа на общенациональном уровне на 9%.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Байден против Трампа: что нужно знать о выборах президента США и главных претендентах".

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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