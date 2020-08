Трамп думал, что Украина — это часть России – Болтон

Президент США Дональд Трамп считал, что Украина является частью России. Об этом заявил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире австрийского телеканала "Пульс-24", – пишет ТАСС.

Реклама

"У нас очень часто были такие разговоры, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось ему объяснять, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году после Второй мировой войны, а также почему там были размещены американские войска. Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России", — заметил Болтон.

Напомним, что ранее он описал в своей книге "The Room Where It Happened: A White House Memoir" подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Болтон рассказал в ней, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Трампа и на его отношения с лидерами других стран.

В тренде Третий раз за 24 года: в Раде хотят объявить новый конкурс на создание большого Герба Украины

Также в своей книге Болтон среди прочего написал, что Трамп приостановил военную помощь Украине, чтобы получить от украинских властей компромат на своих политических соперников.

Напомним, скандал с замороженной помощью Украине едва не привел к импичменту Дональда Трампа, которого обвиняли в том, что таким образом он хотел надавить на Киев с целью возобновления уголовного преследования бывшего вице-президента Джо Байдена. Но Сенат оправдал хозяина Белого дома.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама