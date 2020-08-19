Трамп делает вид, будто РФ не атаковала избирательный процесс – экс-госсекретарь США

Джон Керри считает, что Трамп не будет защищать США

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил о неспособности главы Белого дома Дональда Трампа противостоять попыткам РФ вмешиваться в американские выборы и предлагать афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Об этом заявил бывший глава американского внешнеполитического ведомства на Национальном съезде Демократической партии, который на фоне пандемии проходит в виртуальном режиме, – пишет ТАСС.

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"Дональд Трамп делает вид, будто Россия не атаковала наш избирательный процесс. А теперь он ничего не предпринимает по вопросу того, что Россия предлагает вознаграждение за наши войска. Он не будет защищать нашу страну, он не знает, как защитить наши войска", — заметил Керри. "Единственный человек, в защите которого он заинтересован, это он сам", — считает бывший глава Госдепа.

Также Керри поддержал кандидатуру на высший государственный пост бывшего вице-президента США Джозейфа Байдена, которого выбрали кандидатом в президенты США от демократов.

Напомним, что ранее мы писали о том, какой президент США для нас "лучше".

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