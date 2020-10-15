Трагедия MH17: Россия отказалась от консультаций, Нидерланды – разочарованы и требуют справедливости

В Москве считают, что Австралия и Нидерланды не хотят разобраться в произошедшем

Россия отказалась от участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о малайзийском Boeing 777 рейса MH17, сбитом на Донбассе 17 июля 2014 года.

Реклама

Об этом говорится в заявлении МИД России, обнародованном на сайте ведомства.

По мнению россиян, дальнейшее участие Москвы в этих консультациях бессмысленно, поскольку, как сказано в документе, Австралия и Нидерланды не стремятся разобраться в случившемся, а "нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

Читайте также: Катастрофа MH17: что выяснили за шесть лет и когда накажут Россию

МИД России счел недружественным решение Нидерландов подать в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, и назвал выводы Международной следственной группы "предвзятыми, поверхностными и политизированными".

Реклама

Читайте также: ТОП-10 фейков России о катастрофе MH17: от взрыва на борту до подкупа диспетчера

В тренде Зеленский рассказал, о чем беседовал с британской разведкой МI6

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что в Гааге глубоко сожалеют о решении России: "Особенно разочаровывающим оно является для родственников".

"Кабинет министров Нидерландов подчеркивает, что действительно хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17, — сказал министр. — В то же время правительство всегда заявляло, что будет использовать все имеющиеся возможности для достижения справедливости для 298 жертв трагедии и их семей".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России.

Также напомним, что Украина обратилась к России по делу MH17 с требованием наказать виновных.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама