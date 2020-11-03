"Только что разговаривал с ним": в Харькове отреагировали на "смерть" Кернеса

Харьковский мэр не просто жив, но еще и на поправку идет

Бизнесмен Павел Фукс опроверг слухи о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Он считает, что это была какая-то провокация.

"Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним", – написал Фукс.

В свою очередь директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии Интерфакс-Украина также опроверг смерть мэра.

"Он жив и идет на поправку. Когда он вылетал из Харькова (на лечение в немецкую клинику "Шарите". – Ред.), у него было 70% поражения легких. Сейчас у него COVID-19 уже нет, но легкие надо заставить работать в нормальном режиме. Как только врачи будут довольны работой легких, он сразу возвращается", – пояснил чиновник.

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Ранее "Сегодня" опровергли еще один слух о мэре Харькова – якобы накануне собралась "тайная сессия" новоизбранного горсовета без участия Кернеса. Эти сообщения также оказались ложными.

Напомним, если Кернес не будет в Харькове до следующей сессии горсовета, присягу перенесут.

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