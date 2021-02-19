Ткаченко о санкциях против Медведчука: "Врага наконец-то называют по имени"

Введенные СНБО санкции против нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко являются оправданными и исторически справедливым.

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Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, Медведчук – создатель "темников" 2000-х, которые фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Оранжевой Революции.

"Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но "темники", фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в тому числе, из недавно запрещенных "телеканалов" , – напомнил министр.

Ткаченко подчеркнул, что нардеп отрицал российскую агрессию, в оккупированном Крыму встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, пиарился в качестве посредника в делах обмена пленными и позиционировал себя "голубем мира", который готов поставить Украину на колени перед своим кумом.

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"Считаю решение о введении санкций политически оправданным. И напомню, против Медведчука введены санкции в США. Теперь наконец-то и в Украине. Фактически, это решение СНБО – начало новой эры, когда врага наконец-то называют по имени", – отметил глава Минкульта и информполитики.

Он подчеркнул, что лично для него "это решение – историческая справедливость". При этом министр упрекнул предыдущее руководство государства, что принятые против нардепа меры задержались во времени, и необходимо было раньше запретить ему летать в Москву и вести свой бизнес в Украине.

Напомним, СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк – гражданской супруги нардепа Тараса Козака, против которого санкции были введены еще раньше. Также под санкции попали еще 5 человек и 19 юрлиц.

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