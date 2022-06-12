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Тищенко засветился в Праге: в соцсетях возмутились, у нардепа ответили

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 июня, 13:38
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Сайт "Сегодня" узнал подробности от пресс-службы политика
Николая Тищенко заметили в Праге во время войны в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Николая Тищенко заметили в Праге во время войны в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в Праге на благотворительном ужине, где собирали деньги для Украины. В Сети бурно отреагировали на такую поездку политика. Кроме того, стали известны детали от пресс-службы депутата.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

Фотографии с Тищенко в Праге опубликовала украинская певица TAYANNA в Instagram. По словам знаменитости, на этом ужине собрали 2 200 000 гривен на авто для ВСУ.

Журналист Сергей Медяник на своей странице в Facebook раскритиковал поездку Тищенко:

"Если посмотреть жизнь Тищенко, можно подумать, что в Украине нет войны. Вот у нас такие нардепы, кому война, а кому гулянья в Чехии. Так он еще там насобирал 2 миллиона, типа в помощь стране, для него такие деньги на неделю на море", – написал он.

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Тищенко с певицей TAYANNA в Праге

Реакция Сети

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на поездку нардепа за границу:

  • "Собрали аж 62 тысячи долларов. А могли бы просто продать Бентли председателя Нафтогаза за 0,5 млн долларов"
  • "Что вы пишете? Это манипуляции"
  • "А почему вы молчите про Порошенко? Который вообще отдыхает в Лондоне"
  • "Как его выпустили из страны? Надеюсь, зарплату в Верховной Раде ему не выплачивают"

Что говорят в пресс-службе депутата?

"Николай провел в Чехии один день. Он ездил на благотворительный ужин, на котором для ВСУ было собрано 2 млн 200 тысяч грн. У него было официальное разрешение на выезд из страны на несколько дней. Он уже на территории Украины",- рассказала "Сегодня" помощница Николая Тищенко Эвелина Андриевская.

Что говорит сам Тищенко?

В своем Telegram-канале политик написал, что из Харькова приехал в Прагу поддержать благотворительное мероприятие фонда "Дорога Мира". На мероприятии присутствовал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис с супругой, представители политического, культурного и бизнес-сообщества Чехии и Украины.

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"Первое благотворительное мероприятие прошло при поддержке Министерства иностранных дел Украины и собрало 2 200 000 грн! Полмиллиона гривен было собрано из трех футбольных лотов, которые предоставила Сборная Украины по футболу! Я передал фонду лимитированную марку "Русский военный корабль…ВСЕ", собравшую на аукционе 385 000 грн!" – рассказал Тищенко.

Он отметил, что все средства будут направлены на закупку автомобилей для ВСУ и полный отчет будет опубликован на странице фонда WAY OF PEACE!

Тищенко в Праге передал фонду лимитированную марку

Ранее мы рассказывали, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который прославился своими многочисленными "ляпами", вновь отличился, выступая на сессии Киевсовета.

Также скандально известный народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко оконфузился с поздравлением с Днем Соборности. На своей странице в Facebook он опубликовал поздравление, в котором написал: "С Днем Соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе".

Кроме того, ранее Тищенко перепутал слова и, отвечая на вопрос о том, каким препаратом он вакцинировался, ответил, что ковидом.

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Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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