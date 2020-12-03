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Тищенко засудил Лероса. Что произошло между депутатами

3 декабря, 14:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь Лерос должен будет опровергнуть свои слова и заплатить Тищенко

Печерский суд Киева частично удовлетворил иск нардепа от "Слуги народа" Николай Тищенко к внефракционному депутату Гео Леросу.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Вчера Печерский райсуд Киева сделал первый шаг к признанию Гео Лероса лжецом. Речь идет о недостоверной информации, которую горе-муральщик публиковал в Facebook", – написал Тищенко.

Гео Лерос

Гео Лерос

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Так, суд частично удовлетворил иск Тищенко и признал недостоверной информацию, которую Лерос опубликовал в посте на своей странице в Facebook. Лерос утверждал, что Тищенко и глава ОПУ Андрей Ермак якобы "крышуют" компанию бизнесмена Дениса Комарницкого, который фигурирует в деле о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

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Суд обязал Лероса в течение 10 дней опровергнуть эту информацию и возместить Тищенко судебные расходы в размере 3783 гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Гео Лерос был замешан в другом скандале. Он опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

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11 июня в НАБУ сообщили, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака, одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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суд Николай Тищенко Гео Лерос

Источник: Сегодня

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