Тищенко просит Шмыгаля остановить общественный транспорт

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко считает, что во время карантина выходного дня нужно ограничить работу общественного транспорта. С таким предложением он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Реклама

Он напомнил, что в Украине за прошлые сутки зафиксировано рекордное количество новых больных коронавирусом. Нардеп считает, что нынешних карантинных мер на выходных недостаточно.

"Если мы хотим улучшить ситуацию, то в карантин выходного дня необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные дни – ограничить работу общественного транспорта. Ведь именно он является основным разносчиком инфекции. Не соблюдается социальная дистанция, люди контактируют между собой", – написал Тищенко в Facebook.

Политик считает: поскольку суббота и воскресенье – это нерабочие дни, то и необязательно людям куда-то ездить.

В тренде Мэр Черкасс проиграл Зеленскому в суде

"Можно ограничиться прогулками вблизи дома. А для тех украинцев, которые вынуждены работать в выходные дни, обязать их работодателей организовать подвозку сотрудников к работе. Это вынужденные и временные ограничения. Но иначе распространение COVID-19 не остановить. Во всем мире действуют ограничения. И Украина не исключение", – добавил он.

Реклама

Напомним, в карантин выходного дня закрыто почти все, за исключением объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты, заправок и общественного транспорта. Власти говорят, что эти ограничения уже помогают и результат будет виден в начале декабря. В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом уже вовсю идут разговоры о полном локдауне на Новый год. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама