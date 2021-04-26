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Тимошенко сменила имидж. Оцените новую прическу Леди Ю – фото

26 апреля, 16:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лидер Батькивщины снова сменила прическу – на смену кудрям пришли ровные волосы

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая любит менять имидж, появилась на публике с новой прической.

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Ее фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Новая прическа Тимошенко. Фото: bykvu.com/

Новая прическа Тимошенко. Фото: bykvu.com/

"Ю.В. на этой неделе", – написал он в комментарии.

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Новая прическа Тимошенко. Фото: bykvu.com/

Новая прическа Тимошенко. Фото: bykvu.com/

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Как известно, в марте Юлия Тимошенко очень заметно помолодела. Политик уверяет, что ее внешний вид никак не связан с пластической операцией, ей просто удалось отдохнуть. Однако, пластический хирург Сергей Дербак убежден, что Леди Ю все же побывала под ножом хирурга.

Напомним, что за время политической карьеры Юлия Тимошенко несколько раз меняла свой образ. Сайт "Сегодня" уже показывал ТОП-5 самых ярких перевоплощений Тимошенко. Так, она начинала в конце 90-х годов с самой обычной прически – распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет. Позже появилась ее знаменитая коса. Потом были просто выпрямленные длинные волосы. В ноябре прошлого года Леди Ю завила кудри.

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Верховная Рада Юлия Тимошенко прическа имидж
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