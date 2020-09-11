Тимошенко поборола коронавирус

Политик еще не выздоровела полностью, но идет на поправку

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко переболела коронавирусом – тест показал отрицательный результат.

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Об этом сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

При этом она уточнила, что политик еще не выздоровела полностью, но идет на поправку.

"Наконец настал черед хороших новостей. Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", – написала Сорока.

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Напомним, под конец августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она была в тяжелом состоянии с температурой 39 градусов. Также из-за тяжелого состояния ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и прописали интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19. Позже сама Тимошенко рассказывала о своем самочувствии. По ее словам, почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности.

А тем временем в Украине новый антирекорд – за прошедшие сутки количество заболевших перевалило за три тысячи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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