Тимошенко не верила в серьезность коронавируса

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не понимала всю серьезность и коварство коронавируса, пока сама им не заразилась. Об этом депутат рассказала в интервью телеканалу "34".

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"(Коронавирус) Это лотерея – никто не знает, какую (болезнь) можно вытащить. Можно вытащить тяжелую, как у меня было, можно вытащить легкую, но пренебрегать этим нельзя. Я тоже думала, что в ковиде – немного политики, немного гриппа, но нет. Это тяжелое заболевание с очень-очень тяжелыми последствиями. Я хочу попросить всех – будьте очень осторожными, берегите своих детей, родителей, членов семей, себя. Потому что эта болезнь непрогнозируемая. И именно потому, что я знаю, что это за болезнь, именно потому, что я знаю, когда люди испытывают симптомы, особенно когда тяжелое развертывание, людям страшно. И мне было очень страшно. Люди не знают – куда обратиться, куда бежать, у кого просить помощи", – поделилась лидер "Батькивщины".

Накануне Рада приняла постановление авторства Тимошенко о мерах противодействия распространению COVID-19, которое предусматривает создание специального штаба для борьбы с вирусом.

"Мы подготовили очень системное постановление, где по пунктам, по буквам расписано, что нужно делать президенту, премьеру, министрам, всем – это как учебник, что делать. Бери и делай. И мне удалось объединить вокруг все фракции", – отметила Тимошенко.

Самое главное в этом плане, говорит депутат, это создание горячей линии для зараженных коронавирусом, чтобы люди знали точно, куда обратиться и гарантированно получить помощь. Также предполагается, что тестирование будет проводиться за 48 часов, а лекарства для пациентов будут бесплатными – и для тех, кто лежит в стационаре, и для амбулаторных пациентов.

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Какие еще меры предусматриваются постановлением, читайте в материале: Как власть хочет усилить борьбу с COVID-19

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