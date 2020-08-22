TikTok будет противостоять указу Трампа в суде

Администрация TikTok собираеться обжаловать указ президента США Дональда Трампа, обязующий китайскую компанию ByteDance отказаться от всех связанных с этой социальной сетью активов на американской территории.
Об этом сообщил телеканал CNBC, – пишет ТАСС.
Иск может быть подан уже в понедельник. Кроме того, администрация TikTok собирается оспорить классификацию сервиса Белым домом как угрозу национальной безопасности США.
Напомним, что 31 июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории своей страны. 3 августа он заявил, чтоMicrosoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет поставлена вне закона. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.
Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance и ее дочерние компании в течение 90 дней с момента публикации документа (с возможностью продления на 30 дней) отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.
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