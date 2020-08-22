Тихановская заверила, что не прекращает борьбу и будет символом белорусского протеста

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала себя символом борьбы за права белорусов, заверив, что не прекращает своей деятельности, и призвала своих сторонников не отступать. Об этом она заявила в интервью телерадиовещательной корпорации ВВС из Вильнюса, где она сейчас находится, – пишет ТАСС.

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"Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение, и я понимаю, что большинство людей голосовали за меня, и то, что я, скажем так, возложила на себя обязанность быть национальным лидером. Это значит, что я не прекращаю борьбу, что я остаюсь вместе с людьми, что я буду продолжать идти с ними рядом, пусть и не в Белоруссии, но так получилось, что я здесь. Я с людьми, я остаюсь их символом, и я буду лидером, пока это будет необходимо", — сообщила она в интервью журналистам из столицы Литвы.

При этом Тихановская уточнила, что всегда было понятно, что она "не политик и не президент в полном понимании этого слова", потому что у нее нет "необходимых ни амбиций, ни качеств, ни знаний".

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Ранее сообщалось, что Тихановская не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае новых выборов.

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