Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию (видео)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала тайную инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко фарсом и считает его нелегитимным главой государства.

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Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликовано на Telegram-канале "Пул Первой".

Она считает, что теперь приказы Лукашенко силовикам больше нелегитимны и их можно не исполнять.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", – заявила Тихановская.

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Оппозиционерка напомнила, что на днях была в Брюсселе и там, по ее словам, поддерживают белорусский народ, а от действующей власти требуют прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести честные выборы.

"Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии", – добавила она.

Видео: Пул Первой/Telegram

Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробней, что говорил Лукашенко на инаугурации.

А тем временем в оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с воровской сходкой. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что церемония проходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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