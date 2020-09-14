Українська
$ 28
33,25
  1. Новости политики

Тихановская о миллиардном кредите Путина Лукашенко: Это продлит агонию

14 сентября, 19:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидер оппозиции прокомментировала выделение 1,5 млрд долларов Беларуси

Выделение госкредита в 1,5 млрд долларов, о котором заявил президент РФ Владимир Путин в Сочи, только продлит агонию власти его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Реклама

Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в своем официальном Telegram-канале Пул Первой.

"Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий – это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", – заявила Тихановская.

В тренде
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"

Сайт "Сегодня" сообщал, что Тихановская обратилась к Путину накануне встречи с Лукашенко и напомнила: "Что бы вы не приняли и о чем бы вы не договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Красные линии, старший брат и 1,5 млрд долларов: главные заявления Путина и Лукашенко в Сочи".

Видео: Reuters
Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

агония Беларусь кредиты оппозиция Владимир Путин Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водой
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водойПолитика
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборам
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборамПолитика
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"Политика
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарий
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарийПолитика
Скандал в Литве: кандидат в Сейм назвал
Скандал в Литве: кандидат в Сейм назвал "героем" убитого ФСБ ЗахарченкоПолитика
ГБР допросило Богдана: о чем он говорил со следователями
ГБР допросило Богдана: о чем он говорил со следователямиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять