Тихановская о миллиардном кредите Путина Лукашенко: Это продлит агонию

Выделение госкредита в 1,5 млрд долларов, о котором заявил президент РФ Владимир Путин в Сочи, только продлит агонию власти его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в своем официальном Telegram-канале Пул Первой.

"Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий – это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", – заявила Тихановская.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Тихановская обратилась к Путину накануне встречи с Лукашенко и напомнила: "Что бы вы не приняли и о чем бы вы не договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Красные линии, старший брат и 1,5 млрд долларов: главные заявления Путина и Лукашенко в Сочи".

Видео: Reuters

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