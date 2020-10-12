Тихановская назвала единственное требование к Путину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы донести ему свою позицию по вопросу происходящих в стране процессов.
Об этом она рассказала в интервью белорусскому порталу TUT.by.
Тихановская напомнила: оппозиция всегда говорила, что не против России, да и в самой РФ это тоже понимают.
"Но мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко – мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее", – говорит оппозиционерка.
По ее словам, Беларусь от России никуда не денется и стену между двумя государствами никто строить не будет.
"Придет следующий умный президент и решит, что делать с Россией, в каких сферах укреплять сотрудничество, а где мы сами справимся. Пока у меня к Путину один месседж: дайте нам сделать все самим", – добавила Тихановская.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Тихановская назвала Путина мудрым и заговорила о дружбе с Россией. При этом лидеру оппозиции жаль, что президент России поддержал узурпатора Александра Лукашенко, а не белорусский народ.
Также напомним, Тихановская заявила, что выделение Россией Беларуси госкредита в 1,5 млрд долларов только продлит агонию режима Лукашенко.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк