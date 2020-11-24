The Washington Post: Байден мог бы помочь Зеленскому решить проблему с КСУ

Скандал вокруг Конституционного Суда в Украине мог бы помочь решить новоизбранный президент США Джо Байден, чтобы помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому справиться с проблемой. Например, Америка могла бы применить санкции против судей КСУ.

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Об этом говорится в статье The Washington Post.

Американские журналисты напоминают, что Байден известен своей поддержкой Украины и после инаугурации его администрация могла бы предпринять несколько шагов, чтобы поддержать Зеленского. Например, подготовить санкции против судей Конституционного суда, которые причастны к скандальным решениям по отмене части антикоррупционного законодательства. Также упоминается закон Магнитского, который предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов в таких случаях.

"Наиболее важным для господина Байдена будет реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе, но был почти разрушен господином Трампом. Несмотря на то, что Трамп был вынужден возобновить военную помощь Украине, он продолжал продвигать российскую дезинформацию о том, что именно Украина, а не режим Владимира Путина, вмешивалась в выборы в США в 2016 году. И он никогда не приглашал господина Зеленского в Вашингтон. Исправить это – должно быть одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена", – говорится в статье.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В ответ президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

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Президент считает, что если не восстановить доверие общества к КС, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Также он напомнил об угрозе безвизовому режиму Украины с Евросоюзом и поддержке со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других партнеров.

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