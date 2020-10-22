Тест: Знаете ли вы, за что отвечает местная власть

У нас к вам 11 вопросов

25 октября пройдут местные выборы. Кандидаты в мэры и местные депутаты могут обещать что угодно, порой даже то, что не могут сделать центральные органы власти. Но у них есть четкие полномочия и зона ответственности.

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Мы предлагаем вам проверить себя, как хорошо вы знаете полномочия местных органов власти.

Тест: как хорошо вы знаете, за что отвечает местная власть В этом тесте Вы можете себя проверить, насколько хорошо вы знаете функции местной власти перед тем, как отдать свой голос. Чтобы начать нажимайте "Поехали!". Реклама Всего в тесте 11 вопросов. Выбирайте ответ, который считаете правильным, затем сможете перейти к следующему вопросу. Поехали! 1/11 В школе, где учится ваш ребенок, попросили сдать 500 гривень на окна и на новые парты. Кто отвечает за состояние школы и оборудование? Министерство образования Местные органы власти Родители Администрация школы Дальше 2/11 Вы получили платежку за вывоз мусора и заметили, что тариф вырос в два раза. Кто принимает решение о тарифах на вывоз мусора? Министерство экологии и природных ресурсов Украины Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Верховная Рада Местные органы власти Дальше 3/11 Что из перечисленного не может выполнить городской голова? открыть больше школ осветить улицы построить дороги повысить зарплату учителям Дальше 4/11 На вашей улице ямы уже появляются на месте старых ям. Кто отвечает за ремонт этой дороги? Укравтодор Местная власть областные органы власти Служба автомобильных дорог области Дальше 5/11 Вы на работу едете в соседний город. Но дорога к нему в еще худшем состоянии, чем в вашем населенном пункте. Кто отвечает за ремонт этой дороги? Укравтодор местные власти областные органы власти Дальше 6/11 В районной поликлинике вы узнали, что единственный хирург уволился, а когда появится другой – там не знают. Кто отвечает за кадры в больницах? Минздрав Медучреждение Местные органы власти Комитет по здравоохранению Верховной Рады Дальше 7/11 В вашем доме холодно, а отопительный сезон до сих пор не начали. Кто принимает решение включить отопление? Верховная Рада Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Кабинет министров Местная власть Дальше 8/11 Вы ездите на работу в маршрутке (по городу). За год тариф на проезд повышали уже три раза, но маршрутка как и прежде старая, крыша протекает во время дождя, а сиденья едва держатся. Кто отвечает за тарифы в общественном транспорте и условия? Министерство инфраструктуры Транспортный комитет Верховной Рады Местные органы власти Укравтодор Дальше 9/11 Получают ли местные депутаты зарплату за свою работу? Да Нет Дальше 10/11 Кто устанавливает запрет на продажу алкоголя в определенное время суток? мэр депутаты местного совета Верховная Рада Кабинет Министров Дальше 11/11 Областные и районные советы представляют интересы территориальных громад, сел, городов. Какие дополнительные вопросы могут рассматривать областные и районные советы в отличии от сельсоветов и городских советов борьба со стихийными бедствиями, эпидемиями; нанесение разметки на дороги отнесение лесов в категорию защиты и регулирование рубок леса увольнение депутатов городских и сельских советов Дальше

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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