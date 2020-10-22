Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости политики

Тест: Знаете ли вы, за что отвечает местная власть

22 октября, 16:38

Виталий Андроник Виталий Андроник

У нас к вам 11 вопросов

25 октября пройдут местные выборы. Кандидаты в мэры и местные депутаты могут обещать что угодно, порой даже то, что не могут сделать центральные органы власти. Но у них есть четкие полномочия и зона ответственности.

Реклама

Мы предлагаем вам проверить себя, как хорошо вы знаете полномочия местных органов власти.

Тест: как хорошо вы знаете, за что отвечает местная власть

В этом тесте Вы можете себя проверить, насколько хорошо вы знаете функции местной власти перед тем, как отдать свой голос.

Чтобы начать нажимайте "Поехали!".

Реклама

Всего в тесте 11 вопросов. Выбирайте ответ, который считаете правильным, затем сможете перейти к следующему вопросу.

Поехали!
1/11

В школе, где учится ваш ребенок, попросили сдать 500 гривень на окна и на новые парты. Кто отвечает за состояние школы и оборудование?

Министерство образования
Местные органы власти
Родители
Администрация школы

За ремонт школы и оборудование отвечает местная власть. Дирекция школы составляет финансовый запрос в местные органы власти и указывает конкретные нужды – отопление, ремонт классов, техника, ремонт крыши или парт и тому подобное. В этот список входят и бытовая химия или другие хозяйственные мелочи для содержания школы. Тоже самое касается других коммунальных учреждений.

Дальше
2/11

Вы получили платежку за вывоз мусора и заметили, что тариф вырос в два раза. Кто принимает решение о тарифах на вывоз мусора?

Министерство экологии и природных ресурсов Украины
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Верховная Рада
Местные органы власти

Местные органы власти устанавливают тарифы на вывоз мусора, водоснабжение и водоотвод.

Дальше
3/11

Что из перечисленного не может выполнить городской голова?

открыть больше школ
осветить улицы
построить дороги
повысить зарплату учителям

Местный совет может принять решение о выделении средств из местного бюджета, чтобы выплатить учителям премии. Мэр не может принять самостоятельно решение

Дальше
4/11

На вашей улице ямы уже появляются на месте старых ям. Кто отвечает за ремонт этой дороги?

Укравтодор
Местная власть
областные органы власти
Служба автомобильных дорог области
Дальше
5/11

Вы на работу едете в соседний город. Но дорога к нему в еще худшем состоянии, чем в вашем населенном пункте. Кто отвечает за ремонт этой дороги?

Укравтодор
местные власти
областные органы власти

На местные дороги из Дорожного фонда идет 35% средств. Каждая область получает финансирование на ремонт дорог между населенными пунктами. И областные органы власти принимают решение, на какие именно дороги направить эти деньги.

Дальше
6/11

В районной поликлинике вы узнали, что единственный хирург уволился, а когда появится другой – там не знают. Кто отвечает за кадры в больницах?

Минздрав
Медучреждение
Местные органы власти
Комитет по здравоохранению Верховной Рады
Реклама

Руководитель медучреждения сообщает местные органы власти, что надо еще нанимать врачей. А местные чиновники должны создать условия, чтобы врач захотел работать в населенном пункте. Врачу могут предложить бесплатное жилье или доплату к зарплате.

В тренде
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа
Дальше
7/11

В вашем доме холодно, а отопительный сезон до сих пор не начали. Кто принимает решение включить отопление?

Верховная Рада
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Кабинет министров
Местная власть

Дата начала и окончания отопительного сезона определяется в каждом населенном пункте индивидуально. Согласно постановлению Кабмина отопительный сезон должен стартовать, если среднесуточная температура в течение трех суток не превышает 8°С. Сначала тепло подают в детские сады, больницы, школы, а затем в жилой фонд.

Дальше
8/11

Вы ездите на работу в маршрутке (по городу). За год тариф на проезд повышали уже три раза, но маршрутка как и прежде старая, крыша протекает во время дождя, а сиденья едва держатся. Кто отвечает за тарифы в общественном транспорте и условия?

Министерство инфраструктуры
Транспортный комитет Верховной Рады
Местные органы власти
Укравтодор

Местные органы власти проводят конкурс среди перевозчиков и выбирают, кто будет ездить по городским маршрутам общественного транспорта. Местная власть также утверждает тарифы и условия перевозок.

Дальше
9/11

Получают ли местные депутаты зарплату за свою работу?

Да
Нет

Депутаты местных советов не получают зарплату. Они продолжают работать по основному месту своей работы. Но местные депутаты голосуют за местные бюджеты, вносят в него изменения и принимают решения о передаче средств из местного бюджета. Поэтому важно следить за что голосуют местные депутаты.

Дальше
10/11

Кто устанавливает запрет на продажу алкоголя в определенное время суток?

мэр
депутаты местного совета
Верховная Рада
Кабинет Министров

Депутаты местных советов своим голосованием могут запретить продавать алкоголь в определенное время суток

Дальше
11/11

Областные и районные советы представляют интересы территориальных громад, сел, городов. Какие дополнительные вопросы могут рассматривать областные и районные советы в отличии от сельсоветов и городских советов

борьба со стихийными бедствиями, эпидемиями;
нанесение разметки на дороги
отнесение лесов в категорию защиты и регулирование рубок леса
увольнение депутатов городских и сельских советов
Реклама

Областные и районные советы могут принимать решение:

- по вопросам борьбы с стихийное бедствием, епидемиями, епизоотиями;

- об отнесении лесов к категории защитный, а также о Распределение лесов по лесотаксовим разрядам;

- Относительно осуществления местного заимствования и предоставления местных гарантий в соответствии с требованиями, установление Бюджетным кодексом.

Дальше

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы тест местные выборы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из Рады
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из РадыПолитика
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеров
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеровПолитика
"Снова появился драйв и задор": эксперт оценил ежегодное послание ЗеленскогоПолитика
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Зеленскому показали украинскую
Зеленскому показали украинскую "вакцину" от коронавируса: будет бороться с новыми мутациямиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять