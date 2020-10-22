Тест: Знаете ли вы, за что отвечает местная власть

25 октября пройдут местные выборы. Кандидаты в мэры и местные депутаты могут обещать что угодно, порой даже то, что не могут сделать центральные органы власти. Но у них есть четкие полномочия и зона ответственности.
Мы предлагаем вам проверить себя, как хорошо вы знаете полномочия местных органов власти.
Тест: как хорошо вы знаете, за что отвечает местная власть
В этом тесте Вы можете себя проверить, насколько хорошо вы знаете функции местной власти перед тем, как отдать свой голос.
Чтобы начать нажимайте "Поехали!".
Всего в тесте 11 вопросов. Выбирайте ответ, который считаете правильным, затем сможете перейти к следующему вопросу.
В школе, где учится ваш ребенок, попросили сдать 500 гривень на окна и на новые парты. Кто отвечает за состояние школы и оборудование?
Вы получили платежку за вывоз мусора и заметили, что тариф вырос в два раза. Кто принимает решение о тарифах на вывоз мусора?
Местные органы власти устанавливают тарифы на вывоз мусора, водоснабжение и водоотвод.
Что из перечисленного не может выполнить городской голова?
Местный совет может принять решение о выделении средств из местного бюджета, чтобы выплатить учителям премии. Мэр не может принять самостоятельно решение
На вашей улице ямы уже появляются на месте старых ям. Кто отвечает за ремонт этой дороги?
Вы на работу едете в соседний город. Но дорога к нему в еще худшем состоянии, чем в вашем населенном пункте. Кто отвечает за ремонт этой дороги?
На местные дороги из Дорожного фонда идет 35% средств. Каждая область получает финансирование на ремонт дорог между населенными пунктами. И областные органы власти принимают решение, на какие именно дороги направить эти деньги.
В районной поликлинике вы узнали, что единственный хирург уволился, а когда появится другой – там не знают. Кто отвечает за кадры в больницах?
Руководитель медучреждения сообщает местные органы власти, что надо еще нанимать врачей. А местные чиновники должны создать условия, чтобы врач захотел работать в населенном пункте. Врачу могут предложить бесплатное жилье или доплату к зарплате.
В вашем доме холодно, а отопительный сезон до сих пор не начали. Кто принимает решение включить отопление?
Дата начала и окончания отопительного сезона определяется в каждом населенном пункте индивидуально. Согласно постановлению Кабмина отопительный сезон должен стартовать, если среднесуточная температура в течение трех суток не превышает 8°С. Сначала тепло подают в детские сады, больницы, школы, а затем в жилой фонд.
Вы ездите на работу в маршрутке (по городу). За год тариф на проезд повышали уже три раза, но маршрутка как и прежде старая, крыша протекает во время дождя, а сиденья едва держатся. Кто отвечает за тарифы в общественном транспорте и условия?
Местные органы власти проводят конкурс среди перевозчиков и выбирают, кто будет ездить по городским маршрутам общественного транспорта. Местная власть также утверждает тарифы и условия перевозок.
Получают ли местные депутаты зарплату за свою работу?
Депутаты местных советов не получают зарплату. Они продолжают работать по основному месту своей работы. Но местные депутаты голосуют за местные бюджеты, вносят в него изменения и принимают решения о передаче средств из местного бюджета. Поэтому важно следить за что голосуют местные депутаты.
Кто устанавливает запрет на продажу алкоголя в определенное время суток?
Депутаты местных советов своим голосованием могут запретить продавать алкоголь в определенное время суток
Областные и районные советы представляют интересы территориальных громад, сел, городов. Какие дополнительные вопросы могут рассматривать областные и районные советы в отличии от сельсоветов и городских советов
Областные и районные советы могут принимать решение:
- по вопросам борьбы с стихийное бедствием, епидемиями, епизоотиями;
- об отнесении лесов к категории защитный, а также о Распределение лесов по лесотаксовим разрядам;
- Относительно осуществления местного заимствования и предоставления местных гарантий в соответствии с требованиями, установление Бюджетным кодексом.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
За ремонт школы и оборудование отвечает местная власть. Дирекция школы составляет финансовый запрос в местные органы власти и указывает конкретные нужды – отопление, ремонт классов, техника, ремонт крыши или парт и тому подобное. В этот список входят и бытовая химия или другие хозяйственные мелочи для содержания школы. Тоже самое касается других коммунальных учреждений.