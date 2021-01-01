Терехов просит Раду назначить перевыборы мэра Харькова

В ближайшее время парламент не рассмотрит просьбу Терехова, поскольку депутаты соберутся лишь в конце января

После того, как в Харькове попрощались с Геннадием Кернесом, теперь начинается борьба за власть. Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить перевыборы мэра.

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Об этом сообщает телеканал АТН.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", – сказал он, но не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу и принять решение.

Накануне, 31 декабря, юристы горсовета подготовили соответствующее обращение, которое он подписал и 1 января направил в парламент, передает "Суспільне".

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"У нас есть 15 дней по закону. Завтра я подпишу соответствующее обращение, и оно будет направление в Верховную Раду. 15-й день завтра (1 января)", – сказал Терехов.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал, когда Харьков выберет нового мэра. Он напомнил, что для проведения выборов есть только две даты в году – в марте и октябре. Напомним, что из-за локдауна Рада теперь соберется аж 25 декабря.

Видео: Сегодня

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