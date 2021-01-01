Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости политики

Терехов просит Раду назначить перевыборы мэра Харькова

1 января, 15:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшее время парламент не рассмотрит просьбу Терехова, поскольку депутаты соберутся лишь в конце января

После того, как в Харькове попрощались с Геннадием Кернесом, теперь начинается борьба за власть. Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить перевыборы мэра.

Реклама

Об этом сообщает телеканал АТН.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", – сказал он, но не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу и принять решение.

Накануне, 31 декабря, юристы горсовета подготовили соответствующее обращение, которое он подписал и 1 января направил в парламент, передает "Суспільне".

В тренде
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах

"У нас есть 15 дней по закону. Завтра я подпишу соответствующее обращение, и оно будет направление в Верховную Раду. 15-й день завтра (1 января)", – сказал Терехов.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал, когда Харьков выберет нового мэра. Он напомнил, что для проведения выборов есть только две даты в году – в марте и октябре. Напомним, что из-за локдауна Рада теперь соберется аж 25 декабря.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Харьков Верховная Рада выборы мэра Игорь Терехов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
Новогоднее обращение Зеленского: полное видеоПолитика
Указ Зеленского об отстранении Тупицкого не отвечает Конституции – заявление КСУ
Указ Зеленского об отстранении Тупицкого не отвечает Конституции – заявление КСУПолитика
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорахПолитика
Тупицкий не имел права созывать КСУ: у Зеленского выступили с заявлением
Тупицкий не имел права созывать КСУ: у Зеленского выступили с заявлениемПолитика
Зеленскому с Донбасса пришел красивый подарок к Новому году (фото)
Зеленскому с Донбасса пришел красивый подарок к Новому году (фото)Политика
Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: полный текст
Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: полный текстПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять