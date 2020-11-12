Телерадиокомпаниям грозят штрафы и лишение лицензий за отрицание российской агрессии

Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №4188 о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании", касающихся противодействия информационной войне.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ предлагает запретить телерадиокомпаниям транслировать высказывания, в которых отрицается факт военной агрессии РФ, оккупация Россией части территории Украины и ведение РФ гибридной войны против Украины.

В случае принятия правок, Нацсовет по телевидению и радиовещанию будет штрафовать телерадиокомпании, если будут замечены нарушения этой нормы.

Если нарушения не устранили в течение месяца после штрафа и в случае повторного штрафа, Нацрада сможет обратиться с иском в суд. Ведомство уполномочено требовать аннулирования лицензии на вещание телерадиокомпаниям или провайдера программной услуги.

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Также напомним, нардепы хотят запретить публичным деятелям и чиновникам отрицать российскую агрессию против Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта №4136, опубликованного на сайте парламента.

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