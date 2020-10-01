Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам Валерия Тарасюка"

Передача посвящена деятельности главы комиссии, от которой зависят тарифы на коммунальные услуги

Сегодня на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам Валерия Тарасюка".

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Эта программа посвящена деятельности главы комиссии, от которой зависят тарифы на коммунальные услуги, оплачиваемые каждой украинской семьей.

Авторы программы задались вопросом: какой след успел оставить в украинской энергетике глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк?

В спецрепортаже будут представлены мнения различных экспертов, профессионалов в своих отраслях. Журналисты программы взяли интервью, в частности, у народного депутата, председателя Службы безопасности Украины (2006-2010 гг.), Валентина Наливайченка.

Смотрите специальный репортаж-расследование "По следам Валерия Тарасюка" сегодня, 1 октября, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Специальный сенсационный спецрепортаж освещает различные темы, интересующие украинского телезрителя.

Ранее "Сегодня" писали о том, что, по мнению народного депутата, профсоюзного лидера шахтеров Михаила Волынца, намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт.

По словам депутата, в случае роста тарифов на передачу тока, угледобывающие предприятия вынуждены будут остановить работу.

"Это грозит остановкой шахт, очередным простоем и наращиванием задолженности по зарплате. И постепенным доведением шахт до уничтожения. Еще одна капля в ухудшение ситуации для угольных предприятий", – сказал Волынец.

Также мы сообщали о том, что Кабмин поручил создать комиссию, которая, в частности, должна контролировать работу НКРЭКУ.

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