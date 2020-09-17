Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам двух миллиардов"

Передача выйдет в эфир сегодня, 17 сентября, в 23:20

Сегодня на телеканале "Украина" будет показан специальный репортаж-расследование "По следам двух миллиардов".

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Передача посвящена деятельности бывшего сотрудника Национального банка Украины, которого эксперты обвиняют в выводе из страны более двух миллиардов гривен. Как отмечают наблюдатели, после обнародования обвинений этот сотрудник, чтобы избежать наказания, решил стать народным депутатом Украины.

В передаче выступят, в частности, Генеральный прокурор Украины (2016-2019 гг.) Юрий Луценко, а также член президиума Всеукраинского объединения добровольцев Сергей Головня.

Смотрите сенсационный специальный репортаж расследование "По следам двух миллиардов" сегодня, 17 сентября, в 23:20, на канале "Украина".

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Ранее "Сегодня" писали о том, как в Украине будут удаленно проверять банки.

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В частности, согласно изменениям в порядке проведения проверок, , инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

Новости "Сегодня" также писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

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