Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам депутатского отдыха"

Программа выйдет в эфир сегодня, 27 августа, в 23:20

Сегодня на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам депутатского отдыха".

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Авторы программы расскажут о том, как депутаты убегают от неудобных вопросов. В частности, журналисты заинтересовались – на какие именно вопросы журналистов так и не ответил народный депутат Андрей Герус?

Смотрите сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам депутатского отдыха" сегодня, в 23:20, на телеканале "Украина".

Программа поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что на телеканале вышел специальный репортаж "По следам доходов Геруса. Часть вторая".

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Авторы передачи задались вопросом: для каких целей и у какой компании брал 8-миллионный заем глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус? Журналист специального репортажа не один раз пытался задать этот вопрос самому народному избраннику.

До этого телеканал показал первую часть спецрепортажа "По следам доходов Геруса". Авторы передачи рассказали о заработках главы энергетического комитета, который, согласно поданной декларации, вошел в тройку самых обеспеченных народных депутатов в своей фракции.

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