Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости политики

Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам депутатского отдыха"

27 августа, 22:05

Сергей Пономаренко

Программа выйдет в эфир сегодня, 27 августа, в 23:20

Сегодня на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам депутатского отдыха".

Реклама

Авторы программы расскажут о том, как депутаты убегают от неудобных вопросов. В частности, журналисты заинтересовались – на какие именно вопросы журналистов так и не ответил народный депутат Андрей Герус?

Смотрите сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам депутатского отдыха" сегодня, в 23:20, на телеканале "Украина".

Программа поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

В тренде
Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о задержанных у Дома правительства

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что на телеканале вышел специальный репортаж "По следам доходов Геруса. Часть вторая".

Реклама

Авторы передачи задались вопросом: для каких целей и у какой компании брал 8-миллионный заем глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус? Журналист специального репортажа не один раз пытался задать этот вопрос самому народному избраннику.

До этого телеканал показал первую часть спецрепортажа "По следам доходов Геруса". Авторы передачи рассказали о заработках главы энергетического комитета, который, согласно поданной декларации, вошел в тройку самых обеспеченных народных депутатов в своей фракции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

анонс телеканал Украина

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошло
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошлоПолитика
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею Кравчука
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею КравчукаПолитика
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками Лукашенко
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками ЛукашенкоПолитика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять