Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам человека и паровоза. Часть вторая"

Сегодня на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж "По следам человека и паровоза. Часть вторая".
Передача посвящена деятельности в наблюдательном совете "Укрзализныци" Сергея Лещенка. А именно – отношению к его работе простых железнодорожников.
Журналистам программы дали интервью, в частности, заместитель председателя Свободного профсоюза железнодорожников Украины Сергей Москалец, и машинист Александр Петров.
Смотрите передачу "По следам человека и паровоза. Часть вторая" сегодня, 24 сентября, в 23:20 на телеканале "Украина".
Передача поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.
Ранее телеканал "Украина" показывал серию программ "По следам члена наблюдательного совета".
Первая часть спецрепортажа вышла в эфир 27 февраля. В ней шла речь о том, как бывший депутат Сергей Лещенко получает зарплату от "Укрзализныци". Во второй части, вышедшей в эфир 5 марта, журналисты интересовались, в частности, тем, как часто Сергей Лещенко посещает заседания наблюдательного совета одного из самых важных предприятий Украины. В третьей части, за 4 июня, авторы программы искали ответ на вопрос – почему Сергей Лещенко наконец-то решил рассказать, сколько ему платят в "Укрзализныце", где он является членом наблюдательного совета. И в четвертой части репортажа-расследования журналисты передачи рассказали о средствах, которые получал бывший народный депутат.
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