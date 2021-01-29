Тарифы, референдум и важные законы: Зеленский записал новое видеообращение

Глава государства отметил, что власть продолжает выполнять свои предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения Верховной Рады и Кабинета министров, связанные с тем, чтобы облегчить жизнь украинцам и дать им новые возможности. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

Видео: Телеграм/Зеленский

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"Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания", – сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что важного было сделано в последнее время:

установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей – 6 грн 99 коп. Меньше может быть, больше – нет;

запущена доступная для украинцев ипотека под 7%;

парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум;

приняты законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ;

подписан указ о премиях, стипендиях и грантах для самых умных и талантливых учеников Украины.

Напомним, 28 января Верховная Рада одобрила реформу СБУ, приняв в первом чтении законопроект № 3196-д о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ. СБУ лишили некоторых функций, планируется уменьшение штата сотрудников с 27 до 17 тысяч. Спецслужба сосредоточится исключительно на угрозах нацбезопасности.

Также напомним, что сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект № 3087-д о создании нового государственного органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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