Министр обороны Андрей Таран издал скандальный приказ № 330, которым обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам на Донбассе.

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Об этом журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, командиров будут штрафовать за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению.

Приказ вводит дополнительную премию для военных на фронте, но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают, подчеркивает журналист.

Главное, по его мнению, в приказе следующее:

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"К нарушениям относятся:

- совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;

- наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;

- открытие огня (в том числе ответного) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".

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Журналист продолжает цитировать указ, в котором говорится, что командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения:

"75 процентов – в случае допущения одного нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;

В тренде Таран приказал штрафовать военных за ответный огонь по оккупантам – СМИ

67 процентов – в случае допущения одного нарушения для командира взвода, роты (батареи);

50 процентов – в случае допущения двух нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;

33 процента – в случае допущения двух нарушений для командира взвода, роты (батареи);

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25 процентов – в случае допущения трех нарушений для командира батальона (дивизиона)".

Бутусов обратил внимание, что премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии.

По его мнению, приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора.

"Определить "неоправданные боевые потери" может только суд, а не приказ министра. Это не штрафом наказывается, а приговором, проведением военно-тактической экспертизы", – резюмировал журналист.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Андрей Таран после своего назначения назвал приоритеты на должности главы Минобороны и заявил: "Нужно давать такой отпор, чтоб у агрессора пропало желание воевать".

Также напомним, что с 27 июля на Донбассе продолжается режим "тишины", нарушаемый вооруженными провокациями оккупантов, ВСУ несут потери:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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