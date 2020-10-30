Танцы во время коронавируса: спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета. На карантине"

Передача вышла в эфир в четверг, 29 октября, в 23:20

На телеканале "Украина" вышел специальный репортаж-расследование "По следам члена наблюдательного совета. На карантине".

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Передача посвящена действиям члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенка. А также – его отношению к введенным в государстве карантинным мерам во время вспышки коронавируса.

Смотрите полное видео передачи "По следам члена наблюдательного совета. На карантине".

Передача поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Ранее телеканал "Украина" показывал серию программ "По следам члена наблюдательного совета".

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Первая часть спецрепортажа вышла в эфир 27 февраля. В ней шла речь о том, как бывший депутат Сергей Лещенко получает зарплату от "Укрзализныци". Во второй части, вышедшей в эфир 5 марта, журналисты интересовались, в частности, тем, как часто Сергей Лещенко посещает заседания наблюдательного совета одного из самых важных предприятий Украины. В третьей части, за 4 июня, авторы программы искали ответ на вопрос – почему Сергей Лещенко наконец-то решил рассказать, сколько ему платят в "Укрзализныце", где он является членом наблюдательного совета. И в четвертой части репортажа-расследования журналисты передачи рассказали о средствах, которые получал бывший народный депутат.

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