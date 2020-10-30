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Танцы во время коронавируса: спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета. На карантине"

30 октября, 13:17

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Передача вышла в эфир в четверг, 29 октября, в 23:20

На телеканале "Украина" вышел специальный репортаж-расследование "По следам члена наблюдательного совета. На карантине".

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Передача посвящена действиям члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенка. А также – его отношению к введенным в государстве карантинным мерам во время вспышки коронавируса.

Смотрите полное видео передачи "По следам члена наблюдательного совета. На карантине".

Передача поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

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Ранее телеканал "Украина" показывал серию программ "По следам члена наблюдательного совета".

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Первая часть спецрепортажа вышла в эфир 27 февраля. В ней шла речь о том, как бывший депутат Сергей Лещенко получает зарплату от "Укрзализныци". Во второй части, вышедшей в эфир 5 марта, журналисты интересовались, в частности, тем, как часто Сергей Лещенко посещает заседания наблюдательного совета одного из самых важных предприятий Украины. В третьей части, за 4 июня, авторы программы искали ответ на вопрос – почему Сергей Лещенко наконец-то решил рассказать, сколько ему платят в "Укрзализныце", где он является членом наблюдательного совета. И в четвертой части репортажа-расследования журналисты передачи рассказали о средствах, которые получал бывший народный депутат.

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Источник: Сегодня

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