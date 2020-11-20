"Там все американцы": Лукашенко о "киевском центре" управления протестами

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает обвинять Украину в причастности к антиправительственным протестам, которые охватили его страну после президентских выборов в августе.
Об этом сообщает БелТА.
Выступая перед журналистами в Гомеле 20 ноября, Лукашенко повторил свое недавнее заявление о том, что против Беларуси работают спецслужбы США, а их центры управления находится в Киеве и около Варшавы в Польше.
По его словам, к такому выводу пришли разведслужбы Беларуси и России.
"Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди", – заявил Александр Лукашенко.
Напомним, на прошлой неделе Лукашенко тоже заявлял, что в Украине находится один из центров по работе против Беларуси, и в республике якобы задержали четырех человек, которые пришли с территории Украины и подожгли несколько зданий и автомобилей.
Кроме того, в ответ на поддержку Украиной санкций ЕС президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил запретить импорт украинских товаров и грубо отозвался о поведении своего коллеги Владимира Зеленского.
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