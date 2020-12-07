"Такого даже в Раде давно не было": Зеленский рассказал о борьбе за местные бюджеты

Глава государства в шоке от того, какая была борьба на местных выборах за власть в регионах

Реформа децентрализации в Украине дала местным бюджетам новые финансовые возможности – сотни миллиардов гривен по всей стране, за которые развернулась серьезная борьба в общинах в течение последних недель.

Реклама

Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский по случаю Дня местного самоуправления.

"Еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно – сотни миллиардов гривен. Перешли на места и полномочия", – написал он.

Президент отметил, что это обусловило отчаянную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине. По его словам, таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в Верховной Раде.

В тренде Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

При этом Зеленский рассказал о цели децентрализации и борьбе за власть в общинах:

Децентрализация – это не просто о деньгах, о распределении возможностей, а, прежде всего, о развитии. Но борьба, которая идет на местах, не способствует воплощению стратегии общин.

Задачей конструктивных сил в местных советах должны стать сдерживания аппетитов "дельцов", которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку. Время "дельцов" прошло.

"Дельцы", которые пробились в местные советы, пусть не рассчитывают на личное обогащение, как было раньше.

Нужно продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась – ради развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей.

Реанимация Совета регионального развития улучшит коммуникацию между мэрами, главами облгосадминистраций и Киевом.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на телеканале "Украина" вышел специальный репортаж-расследование "По следам децентрализации". Авторы передачи выясняли: как получать достойную зарплату, живя в маленьком селе? Что улучшила реформа децентрализации в жизни простых украинцев?

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама