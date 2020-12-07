Такое мир будет делать впервые. Зеленский о вакцинации от коронавируса

Президент Владимир Зеленский держит на личном контроле вопрос подготовки закупки вакцины от коронавируса и массовой вакцинации населения.

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Об этом он сказал во время селекторного совещания с членами Кабинета министров, передает пресс-служба ОПУ.

Он отмечает, что такой массовой вакцинации мир еще не знал.

"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное – помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", – сказал Зеленский.

Также президент поинтересовался относительно увеличения количества "коронавирусных" коек с кислородом, на что министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что с ноября было добавлено еще свыше 15 тысяч таких мест в больницах. Более того, некоторые области перевыполняют план.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

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