Українська
$ 28,29
34,39
  1. Новости политики

Такое мир будет делать впервые. Зеленский о вакцинации от коронавируса

7 декабря, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства поручил четко разработать алгоритм действий при вакцинации населения

Президент Владимир Зеленский держит на личном контроле вопрос подготовки закупки вакцины от коронавируса и массовой вакцинации населения.

Реклама

Об этом он сказал во время селекторного совещания с членами Кабинета министров, передает пресс-служба ОПУ.

Он отмечает, что такой массовой вакцинации мир еще не знал.

"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное – помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", – сказал Зеленский.

В тренде
"Никогда не будем экономить на армии": Зеленский заявил об увеличении расходов на оборону

Также президент поинтересовался относительно увеличения количества "коронавирусных" коек с кислородом, на что министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что с ноября было добавлено еще свыше 15 тысяч таких мест в больницах. Более того, некоторые области перевыполняют план.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с января
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с январяПолитика
Коронавирус, итоги недели: что изменил карантин выходного дня и как спасать украинцев
Коронавирус, итоги недели: что изменил карантин выходного дня и как спасать украинцевУкраина
Трамп помешал Джо Байдену встретиться с разведкой Пентагона
Трамп помешал Джо Байдену встретиться с разведкой ПентагонаПолитика
Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы – Кравчук
Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы – КравчукПолитика
Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе
Зеленский заявил о месяце без потерь на ДонбассеПолитика
В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе
В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном КарабахеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять