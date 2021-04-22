Так Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ? Богдан прояснил ситуацию

Активист рассказал подробности разговора с Зеленским и когда это было, а Богдан уточнил важную деталь

Активист Сергей Стерненко заявил, что президент Владимир Зеленский якобы предлагал ему возглавить управление СБУ в Одесской области. Это подтвердил бывший соратник главы государства и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, но уточнил, что, скорее всего, это было не всерьез.

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Как и когда Зеленский звал Стерненко в СБУ

Накануне Стерненко в интервью изданию Буквы рассказывал, что президент предложил ему должность в спецслужбе еще перед парламентскими выборами. Свидетелями этого разговора были не менее 8 человек, среди которых глава СБУ Иван баканов и Андрей Богдан.

"Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты против России борешься". Я был озадачен и сразу ответа не дал. Зеленский предложил Баканову со мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", – рассказал активист.

И что, это правда?

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В то же время Богдан подтвердил этот разговор, вот только считает, что это не было всерьез сказано президентом. На соответствующий вопрос журналиста Дениса Рафальского в Facebook, он ответил: "Было такое. Но, я думаю, он (Зеленский) это сделал на автомате. Как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергала слова Стерненко, что Зеленский предлагал ему должность. Но, как он утверждает, ее даже не было на той встрече. Также ранее мы писали, как Стерненко позвонил "Зеленскому" прямо из суда после оглашения ему приговора.

Напомним, суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича. Но 9 апреля его отпустили под домашний арест.

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